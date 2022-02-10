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Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

10.02.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

BOLU/DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkili oluyor.

Otoyolda kar özellikle Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunda ise Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif şekilde devam ediyor.

Sisin de etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
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