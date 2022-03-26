YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

26.03.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösteriyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar etkili oluyor.

Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de hafif kar görülüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Kütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltıKütahya'da merkezli FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
Güngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandıGüngören'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:04
İkindi
16:33
Akşam
19:18
Yatsı
20:38
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.