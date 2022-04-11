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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

11.04.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başlarken, sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye düştü.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Gece etkisinin artırması beklenen kar yağışına karşı karayolları ekipleri hazır bekliyor.

Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sis nedeniyle dikkatli seyretmelerini, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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İmsak
04:45
Sabah
06:15
Öğle
13:00
İkindi
16:40
Akşam
19:35
Yatsı
20:59
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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