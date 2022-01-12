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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor

12.01.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürüyor.

Otoyolun Abant Kavşağı ve viyadükler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği bölgede kar yağışı tipi şeklinde devam ediyor.

D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde de kar yağışı etkili oluyor. Beyaz örtüyle kaplanan bölgede zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ekipleri, trafiğin normal seyrinde ilerlediği bölgede ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

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