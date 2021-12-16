Bolu Dağı'nda kıs lastiği uygulaması yapıldı

Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bolu Dağı'nda denetim gerçekleştirildi.

D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı kesiminde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ekipleri, ticari araçların kış lastiklerini kontrol etti.

Bolu Dağı geçişini kullanan araçlara yönelik kar yağışı altında uygulama yapan ekipler, kış lastiği zorunluluğuna uymayan 5 aracın sürücülerine, toplam 4 bin 230 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler, güzergahı kullanan sürücüleri uyararak, kış lastiği olmayanların, bölgeden geçiş yapmamalarını istedi.



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