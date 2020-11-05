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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

BOLU HABERLERİ  | 05.11.2020 14:13 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam ederken, sis nedeniyle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri sürücüleri, sağanak ve sise karşı, ışıklı tabelalar ve sis lambalarıyla uyarırken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

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