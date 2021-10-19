YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

19.10.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda güçlük yaşanıyor.

D-100 kara yolu Taşaltı, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Bölgede sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yağışın da etkili olduğu bölgede görevli polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladıDünyanın en iyi fakültelerinden birinde doktora yaptı, köyüne dönüp tarıma başladı
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliğiDüzce'deki Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar güzelliği
Anahtar Kelimeler:
Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 19 Ekim Salı

İmsak
05:39
Sabah
07:04
Öğle
12:45
İkindi
15:46
Akşam
18:17
Yatsı
19:36
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da park halindeki araca çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Adana Demirspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Antalyaspor, Nuri Şahin ile ilk maçında Sivas'ta bir puan aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.