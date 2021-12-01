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Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

01.12.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve karla karışık yağmur ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bölgede Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde sis ve karla karışık yağmur etkisini gösteriyor.

Güzergahta sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin azalmasıyla sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ekiplerinin sis lambalarıyla uyardığı sürücülere, trafik polisleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulundu.

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Akşam
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Bolu Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

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Merkez
Stad Eczanesi
Merkez
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