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Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu

24.08.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda, tankerden yola sızan metanol ulaşımda aksamaya neden oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kendini çeken tırdan kurtularak yola metanol akıtan tanker nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Tankerine Kocaeli'den yüklenen metanol ile D-100 karayolu üzerinden Kastamonu istikametine seyreden Fikri Turguttaş idaresindeki 41 ABS 187 plakalı tırın çektiği tanker, Bolu Dağı'nın Bakacak mevkisinde tırdan kurtularak yola oturdu.

Bu esnada delinen tankerde bulunan metanol yola akmaya başladı.

Tırının arkasında gerekli güvenlik önlemlerini alan sürücü karayolları ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yanıcı ve parlayıcı özelliği bulunan metanolün yanma ihtimaline karşı itfaiyeden yardım isterken, tankerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen sürücünün arkadaşları tankerin delinen kısmına tahta ve şambrelden bir tıpa yaparak çaktı. Bu esnada itfaiye ekipleri sürekli yolu yıkayarak olası yangın riskine karşı önlem aldı.

Tankerden sızan metanol miktarının azaltılmasının ardından olay yerine gelen başka bir tıra takılan tanker, yol kenarındaki park alanına çekilerek tamir edildi.

Ekiplerin çalışması esnasında yaklaşık 4 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, daha sonra normale döndü.

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