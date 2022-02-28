YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

28.02.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

BOLU/DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yerini öğleden sonra kara bıraktı.

Yolun Bolu kesiminde bulunan Seymenler, Elmalık ve Abant Kavşağı ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ile Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor.

Sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması konusunda uyaran trafik ekipleri de araçlarda mutlaka takoz, çekme halatı ve zincir bulundurulmasını istedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyorMilli cimnastikçi kadınlar, Bolu'da geleceğin sporcularını yetiştiriyor
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatıTHY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Diyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybettiDiyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:11
İkindi
16:18
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Tuhaf istekleri yerine getiriyor! Milyonlarca dolar kazanıyor

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

Kiev’den kaçışını anlattı! “Yeraltında uyuyup...”

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.