Bolu Dağı'nda yoğun kar etkili oluyor

BOLU/DÜZCE (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yerini öğleden sonra kara bıraktı.
Yolun Bolu kesiminde bulunan Seymenler, Elmalık ve Abant Kavşağı ile Düzce bölümündeki Bakacak, Karanlıkdere ile Bıçkıyanı mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle sürücüler dikkatli ilerliyor.
Karayolları ekipleri, güzergahta karla mücadele çalışması yürütüyor.
Sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, kış lastiği olmadan yola çıkılmaması konusunda uyaran trafik ekipleri de araçlarda mutlaka takoz, çekme halatı ve zincir bulundurulmasını istedi.
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