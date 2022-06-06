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Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

06.06.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde tır, kamyon, minibüs ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu, trafik akışı emniyet şeridinden sağlandı.

Ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

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Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

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