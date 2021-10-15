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Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli'nden ilk su verildi

15.10.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin: - "Bu hattı 10 gün deneyeceğiz. Bir sorun çıkmadığı takdirde 29 Ekim'de de Karadere sularını Bolu'ya kavuşturacağız"

Bolu'nun musluklarından kaynak suyu akması amacıyla projesi 2 yıl önce başlatılan Karadere İçme Suyu Tesislerinden, kente deneme suyu verildi.

Bolu kent merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı bölgesinde yer alan 3 bin 635 metre uzunluğundaki Karadere İçme Suyu Tüneli ile 13 kilometrelik boru hattının yapımı sonrasında Bolu'ya ilk su aktarıldı.

Suyun verilmesi dolayısıyla Karadere Tüneli girişinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'da bir hayali daha gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

Bu hizmetin Bolu'ya kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Metin, şöyle konuştu:

"AK Parti Bolu'da bir hayali daha gerçeğe dönüştürüyor. Nedir o hayalimiz? Bolu'nun kaynak suyuna kavuşmasıdır. DSİ olarak 2 yıl önce başlattığımız projeyi tamamladık. Bugün hayalin gerçeğe dönüştüğü suyu Bolu ile buluşturacağız. Deneme bu. Allah nasip ederse denemeden sonra eğer hatlarımızda sıkıntı olmazsa ve arzu ettiğimiz verimlilikte su ulaşırsa, 29 Ekim'de bir törenle bu işi neticeye bağlayacağız."

Metin, bugün ilk suyu verdikleri tesisin 40 milyon liraya mal olduğunu anlatarak, "Bu hattı 10 gün deneyeceğiz. Bir sorun çıkmadığı takdirde 29 Ekim'de de Karadere sularını Bolu'ya kavuşturacağız. Bugün inşallah ilk suyu bırakıyoruz. İstanbul'a doğru giden suyu Bolu'ya doğru çeviriyoruz." dedi.

Metin'in konuşmasının ardından Karadere'de bulunan sular regülatör aracılığı ile Bolu'ya verildi.

Törene, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, DSİ Bolu Şube Müdürü Kazım Doğru, Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ile ilgili daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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