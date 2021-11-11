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Bolu merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyede

11.11.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyede

Bolu merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sabit ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen 6 şüphelinin 8 Kasım'da Bolu, İstanbul, Ankara ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanmasının ardından aranan A.Y. ile E.U. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K, A.E.D, M.B, A.G, M.M, C.Y, A.Y. ve E.U, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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