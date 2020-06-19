YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

BOLU HABERLERİ  | 19.06.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda 8 tutuklama

Bolu merkezli 8 ilde, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve aralarında hackerların da bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında 3 hackerın da bulunduğu 17 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Nöbetçi sulh hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.A, M.Ç, E.G, N.K, S.E, O.Y, Y.B.B. ve A.K, tutuklandı, S.Ü, İ.H.E, İ.T, S.K, S.Ö, A.E, H.K, C.S. ve E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 15 Haziran'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

İSTANBUL - BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Başkan Pekmezci Gıyasi Şentürk Cami çevresinde incelemelerde bulundu

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:35
Yatsı
22:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Defne Eczanesi
Merkez
Kınacı Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

Arasta projesinde çalışmalar yeniden başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bolu’da yaylalara gidiş serbest bırakıldı

Bolu’da yaylalara gidiş serbest bırakıldı

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.