YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

BOLU HABERLERİ  | 18.06.2020 09:56 | Son Güncelleme

Bolu merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 8 ilde, suç örgütü kurarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve aralarında hackerların da bulunduğu 17 şüpheli adliyeye getirildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bolu merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Adana, Şanlıurfa ve Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından aralarında 3 hacker da bulunan 17 zanlı, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Bu arada, İstanbul'da yakalanan "hacker"lardan birinin flaş belleğini kırmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Şüphelilerin, bankaların internet siteleri ile mobil ara yüzlerinin aynısını yaparak vatandaşları dolandırmaya çalıştığı belirtildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince önceki gün "oltalama" diye tabir edilen yöntemle banka hesap bilgilerini el geçirdikleri kişileri dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanmıştı.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 30 olay aydınlatılmış, suçtan elde edilen menfaatin de 447 bin 189 lira olduğu belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Sakarya'da vatandaşlar araçlarından film izledi

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

BENGİ ile kitap okuma başarısı arttı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Kulu’da arpa hasadı başladı

Bolu Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:16
Sabah
05:15
Öğle
13:00
İkindi
16:59
Akşam
20:35
Yatsı
22:25

Bolu Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Petek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Mudurnu'daki iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Mudurnu'daki iş kazasıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Çaldığı bisikletleri internet üzerinden sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Çaldığı bisikletleri internet üzerinden sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.