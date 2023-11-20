Bolu Örencik Köyü’nde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı: Muhtar traktörle ekiplere destek verdi

Köyünün ara yollarını açmak için muhtar, traktörüyle Özel İdare ekiplerine destek verdi.

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Örencik Köyü’nde yer yer kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, Bolu İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Örencik Köyü’nde traktörüne binen Muhtar Sami Metin, köyünün ara sokaklarında küreme çalışması yaptı. Kar ve fırtına sebebiyle köyde devrilen ağaçlarla karşılaşan Muhtar Metin, traktör yardımıyla yolları açmak için müdahale etti.

Karla mücadelelerinin devam ettiğini ifade eden Muhtar Sami Metin, “Sabah 10’da başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışıyla mücadele ediyoruz. Özel idare ekiplerimizde mücadele ediyor ama biz de köydeki vatandaşlar mağdur olmasın diye yolları açıyoruz. Acil hastası olan var, işe gidecek olan var mağduriyet yaşanmasın diye traktörümle yolları açıyorum. Örencik Köyü’nün en üst mahallesi Umut Dere Mahallesi’nde şu anda 55-60 santimetre kar kalınlığı var. Yüksek rakımlarda 50 santimetreyi geçkin kar kalınlığı var ama yine de yolları açık tutmaya çalışıyoruz özel idare ekiplerimizle” dedi.

