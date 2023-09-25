YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapatıldı

Bolu Tüneli 46 gün tek yönlü kapatıldı

25.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM’in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli’nin tüplerinin İstanbul istikametine çelik konstrüksiyon ile uzatılması için işaretler çalışmalar başladı.
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE AÇIK

Saat 11.00 itibariyle Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki gişelerinden otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda çalışmalar 9 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün sürecek. 46 günlük süreçte otoyolun Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ankara istikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.
Öte yandan, Otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildiSinop’ta onlarca kişi ’sıfır araç’ vaadiyle mağdur edildi
‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek‘Afet Zirvesi’ Karabük’te düzenlenecek
Sultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyorSultanhisar Barajı’nda çalışmalar devam ediyor
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:36
Öğle
12:51
İkindi
16:14
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Bolu Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Pazartesi

Bulvar eczanesi
Merkez
Kevser eczanesi
Merkez
Mudurnu eczanesi
Mudurnu
Kaya eczanesi
Goynuk
Filiz eczanesi
Merkez
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Emir eczanesi
Mengen
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Kızlarını öldürmeden önce uyku ilacıyla bayılttı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Suda hareketsizdi! Öldüğünü düşündüler, gerçek bambaşka çıktı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.