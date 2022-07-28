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Bolu Valiliğinden Belediye Başkanı Özcan'ın iddialarına yanıt:

28.07.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan etkilenmesi) Olay hakkında ilgili bakanlıklarımız başta olmak üzere Valiliğimizce ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca idari ve adli soruşturmalar hassasiyetle yürütülmektedir"

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan etkilenmesiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Valilikçe idari, Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarına ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, Yuva köyünde içme suyundan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayıyla ilgili İl Özel İdaresi ve olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatılmadığı iddialarına ilişkin, konuyla ilgili kamuoyunun şeffaf ve güncel bir şekilde bilgilendirilmesi için 19 Temmuz'dan itibaren Valilikçe düzenli olarak basın açıklamaları yapıldığı hatırlatıldı.

Vali Erkan Kılıç tarafından basın-yayın organlarına yapılan açıklamalarda da kamuoyunun, elde edilen bulgular ışığında detaylı bir şekilde bilgilendirilerek konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"25 Temmuz tarihinden 28 Temmuz tarihine kadar Valiliğimizce yapılan yazılı basın açıklamalarında; Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli sürecin devam ettiği konusunda ilgili bilgilendirmelere defaatle yer verilmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen Bolu Belediye Başkanı'nın olay hakkında soruşturma başlatılmadığıyla ilgili spekülatif söylemlerde ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Devletimizin çok yönlü olarak titizlikle ele aldığı söz konusu olayla ilgili bu şekilde yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası olmayacağı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına gölge düşürmektedir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki olay hakkında ilgili bakanlıklarımız başta olmak üzere Valiliğimizce ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca idari ve adli soruşturmalar hassasiyetle yürütülmektedir."

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