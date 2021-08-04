YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı:

Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı:

04.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"15 Eylül'e kadar orman içerisinde piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müsaade etmeyelim" - "Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet Gölü gibi mesire alanlarına girişler yasaklanmadı. Yasak olan ateş yakmaktır. Ancak zorunlu hale gelirse yasaklanabilir"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı:

Bolu Valisi Ahmet Ümit, vatandaşlara orman yangınlarına karşı alınan tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Ümit, son günlerde ülkenin bazı bölgelerinde herkesi derinden üzen orman yangınları yaşandığını söyledi.

Ümit, Valilik tarafından orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan kararları hatırlatarak, "Sadece tedbirleri almak yetmez. Bu tedbirleri iyi uygulayabilmek gerekiyor. Bunları uygulayacak olan kişiler sizler ve bizleriz. Bunları uygulayabilmek için de iyice anlamak ve anlatabilmek gerekiyor." diye konuştu.

Orman yangınları konusunda vatandaşları uyaran Ümit, "15 Eylül'e kadar orman içerisinde piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müsaade etmeyelim. 'Ateş yakarım.' diye diretenler olursa 112, 155, 156 gibi kurumlarımızı uyaralım. Jandarma, emniyet ve orman idaresi ceza yazma yetkisine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ümit, orman içerisinde ateş yakmanın yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların buna uymadığı bilgisinin kendisine geldiğini dile getirerek, "15 Eylül'e kadar ormanlara yetkili ve izinli olanların dışında kişilerin girişleri, orman içi yollarda durmaları, kamp yapmaları da yasaklandı." dedi.

Mesire alanlarına girişlerin yasaklanmadığını aktaran Ümit, şöyle devam etti:

"Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet Gölü gibi mesire alanlarına girişler yasaklanmadı. Yasak olan ateş yakmak. Mangalsız, ateşsiz piknik yapılıyorsa piknik de serbest. Ateş yakmak, piknik tüpü kullanmak yasak. Milli parklardan sorumlu personelimiz milli parkların içerisinde ya da idarenin kontrolü altında olan bu tür yerlerde ateş yakılmamasını sağlayacaklardır. Sorumluluk alanlarına göre jandarma ve emniyet personeli de konuyu yakinen takip edecektir. Bu yasakları ciğerlerimizin, güzelim ormanlarımızın yanmaması için tedbir olarak 15 Eylül'e kadar sabırla karşılayalım ve en etkili şekilde uygulayalım."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Babasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştumBabasını öldüren 15 yaşındaki kız: Kafama koymuştum
PARTNERArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyorArkadaşının eşini hamile bırakmıştı! Servetini harcıyor
Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdiAdana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Bolu Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:05
İkindi
16:58
Akşam
20:14
Yatsı
21:48

Bolu Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Gümrah Eczanesi
Merkez
Soysal Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.