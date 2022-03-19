Bolu Valisi Ümit'ten Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazaya ilişkin açıklama:

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünün, tünel içindeki arızalı otobüsün kaldırılmasının ardından açılacağını söyledi.

Kaza yerinde incelemede bulunan Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'nun ulaşım açısından önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti.

Ümit, bölgede kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu dile getirerek, karla mücadele ekipleri ile ilgili tüm kurum ve kişilerin 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürerek yolları açık tuttuğunu vurguladı.

Buna rağmen bugün beklenmedik bir kaza yaşandığını belirten Ümit, şöyle devam etti:

"18 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Tünel içinde oldu üstelik, Allah beterinden saklasın. Demek ki tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Mutlaka kış lastiği takmamız lazım, mutlaka emniyet kemerleri takmamız lazım, telefonla konuşulmaması lazım direksiyon başında. Aksi takdirde tehlikeler büyüyor.

Şu anda içeride teknik bir arıza yapan otobüs kaldı, diğer bütün araçlar tahliye edildi. Arıza giderilmeye çalışılıyor. Otobüsün arızası giderildikten sonra, genel temizlik yapıldı özel temizlik yapılacak ve yol tamamen trafiğe açılacak. Otobüsün teknik arızası hesapta yoktu. Zorunlu olarak beklemekteyiz. 2 ağır yaralıdan biri ameliyata alındı. Vefat olmaması en büyük tesellimiz."

Vali Ümit, sürücülerden zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını isteyerek, kar yağışının durumuna göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminin tır ve kamyon trafiğine kapatılabileceğini sözlerine ekledi.

