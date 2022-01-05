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Bolu ve Düzce sis bulutu altında kaldı

05.01.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu ve Düzce sis bulutu altında kaldı

BOLU/DÜZCE (AA) - Bolu ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da Sümer, Yumrukaya, Karaçayır, Köroğlu, Sağlık, Aşağısoku ve Yukarısoku mahallelerinde etkisini gösteren sis, görüş mesafesini azalttı.

Polis ekipleri, trafikte güçlükle ilerleyen sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Görüş mesafesinin yer yer 35 metrenin altına düştüğü kentte yapılar sis bulutu altında kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Düzce Ovası'nda da sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Şehir merkezindeki güzergahlar ile D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nu kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Kenti kaplayan sis bulutu, drone ile görüntülendi.

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