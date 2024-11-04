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Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu

AA AA
04.11.2024 09:43
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Bolu ve Düzce'de sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu

Bolu'da, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Dağkent, Paşaköy ve Kuruçay mevkisiyle Sümer, Karaçayır, Sağlık, Yukarısoku, Aktaş ve Köroğlu mahallelerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde ulaşım ve günlük yaşam olumsuz etkilendi.

- Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkisini gösterdi.

Otoyolun Düzce gişeleri mevkisinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinin batısı ile D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis görüldü.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler dikkatli ilerledi.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçların üzeri kırağı ile kaplandı.

Sabah saatlerinde 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle açık alanda park edilen bazı araçların camları buz tuttu.

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Bolu Düzce anadolu otoyolu kırağı sis

Bolu Namaz Vakitleri 4 Kasım Pazartesi

İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:42
İkindi
15:28
Akşam
17:54
Yatsı
19:15
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