YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Bolu ve Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

02.03.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu ve Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik Bolu ve Düzce'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğerleri emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da fahiş kira artışına karşı denetim yapılıyorBolu'da fahiş kira artışına karşı denetim yapılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyorKonya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldüSpor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:20
Öğle
13:11
İkindi
16:18
Akşam
18:52
Yatsı
20:10
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.