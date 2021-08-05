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Bolu ve Kocaeli'de ormanlık alanlar sürekli denetleniyor

05.08.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki tabiat ve milli parklarda denetim yapan jandarma ekipleri, ziyaretçileri ateş yakmamaları konusunda drone ile uyarıyor

BOLU/KOCAELİ (AA) - Bolu ve Kocaeli'de ekipler, yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Bolu Valiliği tarafından tabiat ve milli parklarda ateş yakmanın yasaklanmasının ardından denetimlerini artıran jandarma ekipleri, doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet ve Kara Göl'de ziyaretçileri drone ile uyarıyor.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında jandarma, orman ve emniyet birimleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı ormanlık alanların girişlerine fotokapanlar kuruldu. Fotokapanlar ile ormana giriş-çıkış yapanlar tek tek takip ediliyor.

Abant'a gelen ziyaretçiler, vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini, tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

- Kocaeli

Kocaeli'nin spor ve doğa turizmiyle öne çıkan ilçesi Kartepe'de de yangınların önlenmesi amacıyla girişlerin yasaklandığı ormanlık alanlardaki denetimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede belediye ve emniyet ekipleri ormanlık alanların her noktasını titizlikle kontrol ediyor.

İlçe genelinde mesire alanları başta olmak üzere ormanlık bölgelerde denetimler yapan ekipler özellikle cam, cam kırıkları gibi maddeleri temizliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, birçok ilde aynı anda başlayan yangınlar sonrasında Valilik tarafından alınan karar doğrultusunda ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını hatırlatarak, ekiplerin 7/24 esasına göre ormanlık alanlarda denetimlerine devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kocaman, "Ülkemizin birçok yerinde ciğerlerimiz yandı. Yarın biz de böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Devletimizin kurumlarıyla birlikte ilçemizde gerekenler yapılmaktadır. İlçemizde orman içerisinde yapılacak etkinlikleri iptal ettik. Asla orman konusunda risk almayız. Hemşehrilerimizin alınan kararlara uymalarını istiyoruz. Ormanları en iyi şekilde korumalıyız." ifadelerini kullandı.

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