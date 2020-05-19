YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu ve Sakarya'da lise öğrencileri 19 Mayıs'ı özel kliple kutladı

Bolu ve Sakarya'da lise öğrencileri 19 Mayıs'ı özel kliple kutladı

BOLU HABERLERİ  | 19.05.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bolu ve Sakarya'da lise öğrencileri 19 Mayıs'ı özel kliple kutladı

Bolu'da ve Sakarya'da lise öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çektikleri kliple kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan Bolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi ve Bolu Fen Lisesi öğrencileri, bayram coşkusunu hazırladıkları videoyla yaşadı.

Öğrencilerin seslendirdiği şarkı ve şiirlerin yer aldığı klip, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

- Sakarya

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan öğrenciler, öğretmenleriyle Gençlik Marşı'nı seslendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’ İşte seyahat tutkunlarının yeni gözdesi: Sosyal temassız ‘mavi tatil’
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Bolu Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:38
Sabah
05:26
Öğle
12:55
İkindi
16:51
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Bolu Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Sibel Akar Eczanesi
Merkez
Sinem Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Tartıştığı babasının arabasını kundakladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.