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Bolu Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası başladı

11.06.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası başladı

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Bolu Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası başladı.

Karaçayır Spor Salonu'nda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veteran Kurulu ve İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Kulübünün koordinesinde gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden 220 sporcu mücadele ediyor.

Açılış seremonisinin ardından başlayan turnuvada 40 yaş üstü masa tenisçileri, rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için ter döküyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Veteran Kurulundan Ferit Atabey, AA muhabirine, kurul olarak 20 yıldır Türkiye'de bu tarz organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Organizasyonlarda masa tenisine gönül vermiş 40 yaş üstü kişileri bir araya getirdiklerini anlatan Atabey, "Bu anlamda masa tenisine çok ciddi katkılar verdiğimizi düşünüyoruz. Veteran masa tenisi dernekleri oluşmaya başladı. Türkiye'de hemen hemen her dernek kendi ilinde masa tenisine yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyor. Bütün amacımız; masa tenisine katkı vermek, masa tenisinin ülkemizde gelişmesine yönelik çalışma içinde olmak." şeklinde konuştu.

Atabey, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen sporcuları Bolu'da ağırladıklarını dile getirerek, "18 yıldır bu turnuvayı yapıyoruz. Bu sene turnuvaya katılan sporcu sayısı 220 civarında. Irak, Lübnan, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan, Almanya ve Sierra Leone'den de 29 sporcu katılıyor. Onların da katılımıyla hoş bir turnuva yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın yapılacak final maçları ve ödül töreniyle sona erecek.

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