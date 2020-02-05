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Bolu yarıyıl tatilinde doğa ve kayak tutkunlarının gözde mekanı oldu

BOLU HABERLERİ  | 05.02.2020 11:03 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'yı, 231 bin kişi ziyaret etti - Bolu Valisi Ahmet Ümit: - "Abant, Gölcük, Yedigöller ve diğer mesire yerlerine hem günübirlik hem de ikamet esaslı olmak üzere, çok sayıda misafirimiz geldi. Bundan çok mutlu olduk. Bunların içerisinde en çok ziyaretçi alan yer, Abant oldu"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük, Yedigöller ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, yarıyıl tatilinde 231 bin 712 kişiyi ağırladı.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı, 200'den fazla göl ve göleti ile Kartalkaya, Gölcük, Abant ve Yedigöller gibi doğal güzellikleri barındıran Bolu, yarıyıl tatilinde de turistlerin akınına uğradı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkı'nı 113 bin 932, Gölcük Tabiat Parkı'nı 38 bin 746, Yedigöller Milli Parkı'nı 534 ve Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'yı ise 78 bin 500 olmak üzere toplam 231 bin 712 kişi ziyaret etti.

- "En çok ziyaretçi alan yer Abant oldu"

Vali Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'yu geçen yıl, 2 milyon 800 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirterek, kentte ağırladıkları turistlerden 788 bininin, otellerde konakladığını söyledi.

Sömestir döneminde, önemli bir taleple karşılaştıklarını vurgulayan Vali Ümit, "Ülkemizin dört bir tarafından ilimize çok önemli bir rağbet oldu. Abant, Gölcük, Yedigöller ve diğer mesire yerlerine hem günübirlik hem de ikamet esaslı olmak üzere, çok sayıda misafirimiz geldi. Bundan çok mutlu olduk. Bunların içerisinde en çok ziyaretçi alan yer, Abant oldu." şeklinde konuştu.

Vali Ümit, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'nın da yarıyıl tatilinde yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek, "Yarıyıl tatilinde 78 bin 500 kişi Kartalkaya ve Karacasu bölgesini ziyaret etti. Özellikle kayak turizmi açısından Kartalkaya bildiğiniz gibi çok önemli merkezlerimizden bir tanesi. Gelen misafirlerin, fevkalade memnun ayrıldıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

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Abant Bolu Bolu Valisi Ahmet Ümit Gölcük Kartalkaya Yedigöller

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