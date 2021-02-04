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Bölücü terör örgütü PKK/YPG, olası Sincar harekatı nedeniyle panik yaşıyor

04.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Suriye'nin kuzeyinde, 1 yıl içindeki düzenlediği saldırılarla, aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişinin ölümüne neden olan terör örgütü PKK/YPG'nin, "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik olası harekatın örgüt içinde yaratacağı çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı belirtiliyor - Güvenlik uzmanları, terör örgütünün saldırılarla, TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetleri ve insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi hedeflediğine de dikkati çekiyor

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde son 1 yılda düzenlenen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor.

Son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insanı öldürdü, 767 kişiyi yaraladı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Güvenlik uzmanları, teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.

PKK/YPG'li teröristlerin özellikle sivillerin yoğun bulunduğu yerlerde ve saatlerde saldırılarını gerçekleştirdiğine dikkati çeken uzmanlar, patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırıların bölge halkını yıldırmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin Suriye’nin kuzeyinde huzur ve istikrarı bozmak için düzenlediği saldırılarla TSK'nın bölgeye huzur getiren faaliyetlerini ve insani yardım çalışmalarını gölgelemeyi de amaçladığını belirten güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına da dikkat çekti.

Uzmanlar, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, "yeni Kandil" yapmaya çalıştığı Sincar'a yönelik harekat söylemlerinin, örgütün sözde yöneticileri arasında büyük panik ve moral bozukluğu yarattığını, düzenlenen saldırılarla örgütteki çözülmenin önüne geçilmesinin amaçlandığını belirtti.

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