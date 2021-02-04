Bölücü terör örgütü PKK/YPG, olası Sincar harekatı nedeniyle panik yaşıyor

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin kuzeyinde son 1 yılda düzenlenen terör saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktaran güvenlik uzmanları, saldırıların zamanlamasına dikkat çekerek, olası Sincar harekatının terör örgütünde paniğe neden olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarla bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalışıyor.

Son 1 yılda sivillere yönelik 248 saldırı gerçekleştiren teröristler, aralarında çocukların da bulunduğu 182 masum insanı öldürdü, 767 kişiyi yaraladı. Patlayıcı yüklü araçlarla yapılan saldırıların Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden arındırdığı ve bölge halkını huzura kavuşturduğu Afrin, El Bab, Cerablus ve Rasulayn gibi bölgelerde yoğunlaşması dikkat çekiyor.

Güvenlik uzmanları, teröristlerin söz konusu saldırılarıyla sivilleri korkutmayı ve zorla yerlerinden ayrılmalarını sağlamayı amaçladığını belirtti.