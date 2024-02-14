YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı

Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüpheli yakalandı

AA AA
14.02.2024 15:18 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-1" operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, İstanbul, İzmir, Kars, Mersin, Osmaniye, Ardahan, Batman, Bursa, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Gaziantep, Kırşehir, Manisa, Muş, Şırnak, Uşak ve Van'da eş zamanlı "Bozdoğan-1" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 179 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin söz konusu örgüte üye oldukları ve faaliyetlerde bulunduklarının, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının, terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıklarının, örgütün gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettiklerinin ve illegal sokak eylemleri yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konulduğunu aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KYK yurdunun elektrik ihtiyacı GES Projesi ile karşılanacakKYK yurdunun elektrik ihtiyacı GES Projesi ile karşılanacak
Yozgat’ta “Hocalar Kahvesi” kültürü yeniden yaşatılacakYozgat’ta “Hocalar Kahvesi” kültürü yeniden yaşatılacak
Çöp kovasında kafası konserve kutusuna sıkışmış halde gördüler, işi gücü bırakıp yardıma koştularÇöp kovasında kafası konserve kutusuna sıkışmış halde gördüler, işi gücü bırakıp yardıma koştular
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 15 Şubat Perşembe

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:08
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler15 Şubat Perşembe

Yeşiltepe eczanesi
Akyurt
Çagla eczanesi
Cankaya
Reyhan eczanesi
Cubuk
İnce eczanesi
Elmadag
Nurefşan eczanesi
Mamak
Anadolu eczanesi
Cankaya
Kerem eczanesi
Sereflikochisar
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.