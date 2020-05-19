Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, “Usulsüz Yöntemler ve Dönem Dışı Avcılık” suçundan 15 gün önce hakkında işlem yapılan Alaattin Bal’a, yine yakalanması sonucu toplam 39 bin 971 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu’nun Seben ilçesinde bulunan Taşlıyayla Göletinde bir şahsın Düzce’den gelerek kaçak balık avı yapacağı yönünde ihbar aldı. Gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, şahsın 81 AAZ 648 plakalı aracını Düzce’den itibaren takibe aldı. Gölete gelen şahsın kaçak ava başlaması üzerine jandarma ekipleri operasyon başlattı. Şahsı suçüstü yakalayan jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik tespitinden kaçak avcının, aynı noktada iki hafta önce kaçak avlanırken yakalanarak hakkında "Usulsüz Yöntemler ve Dönem Dışı Avcılık" işlem yapılan Alaattin Bal olduğu anlaşıldı. Bal’ın yanında getirdiği 1 adet şişme bot, 2 bin metrelik balık ağı ve yakaladığı piyasa değeri 20 bin lira olan bin kilogram civarındaki 200 adet sazan balığına el konularak, Seben İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Bal’a 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine muhalefetten toplam 39 bin 971 lira para cezası kesildi.

