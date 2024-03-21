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Bolu'da 25 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

AA AA
21.03.2024 10:21
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Bolu'da 1 yıl içinde 25 ayrı hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mudurnu ilçesinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, araştırmalar sonucu kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Şüphelinin yeniden hırsızlık yapmak için ilçeye geldiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Hırsızlık şüphelisinin çaldığı eşyaları ilçeden çıkarmak için taksi çağırdığını belirleyen polis ekipleri, taksi sürücüsüyle irtibata geçti.

4. Etap TOKİ mevkisinde içinde hırsızlık şüphelisi ve çalıntı eşyalar bulunan taksi durduruldu. Takside yapılan aramada çok sayıda çalıntı eşya bulundu.

Gözaltına alınan Y.E.S. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan 1 yıl içinde 25 ayrı hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliye ait iki ikamette yapılan aramalarda, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 1000 parça eşya ele geçirildi.

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Şüpheli Bolu hırsızlık Adliye çalışma emniyet operasyon

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