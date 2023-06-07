Bolu’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu’da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik tarafından yapılan operasyonlarda şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 1 kilo 982 gram sentetik kannobinoid(bonzai) maddesi, 44 parça halinde toplam 56.22 gram eroin, 1 adet tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör ve 41 adet dolu fişek, 2 adet ucu halka şeklinde metal boğma teli, 1 adet metal orak ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkemeye çıkan M.Ç(27), M.K.(29), M.T.(20) ve F.G.(34) tutuklanırken S.Ç(31) ve O.G(33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

