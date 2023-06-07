YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Bolu’da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

07.06.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, narkotik polis ekipleri tarafından yapılan 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram kannobinoid(bonzai) maddesi, 56,22 gram eroin ile tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili bağlantısı olan 4 kişi tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu’da 3 farklı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Narkotik tarafından yapılan operasyonlarda şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 1 kilo 982 gram sentetik kannobinoid(bonzai) maddesi, 44 parça halinde toplam 56.22 gram eroin, 1 adet tabanca, tabancaya ait 3 adet şarjör ve 41 adet dolu fişek, 2 adet ucu halka şeklinde metal boğma teli, 1 adet metal orak ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan nöbetçi mahkemeye çıkan M.Ç(27), M.K.(29), M.T.(20) ve F.G.(34) tutuklanırken S.Ç(31) ve O.G(33) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evin yanındaki baraka alev alev yandı, itfaiye ekipleri faciayı önlediEvin yanındaki baraka alev alev yandı, itfaiye ekipleri faciayı önledi
Sağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyorSağanağın etkilediği Sinop'ta su kesintisi devam ediyor
Karabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktıKarabük'te anaokulu öğrencileri atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle podyuma çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 7 Haziran Çarşamba

İmsak
03:19
Sabah
05:16
Öğle
12:57
İkindi
16:56
Akşam
20:29
Yatsı
22:17

Bolu Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Çarşamba

Evren eczanesi
Merkez
Gümrah eczanesi
Merkez
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Mengen eczanesi
Mengen
Sifa eczanesi
Goynuk
Örnekbaş eczanesi
Merkez
Sifa eczanesi
Gerede
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Baba Vanga’nın 2023 yılı kehanetleri gerçek mi oluyor?

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Kızını ve üç torununu öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.