Bolu'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin şoförün yargılanmasına başlandı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık otobüs şoförü Doğan K. ve avukatı ile mağdurlar ve mağdur yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından savunma yapan Doğan K. ölenlerin ailelerinden ve yaralılardan özür diledi.

Böyle bir kazaya sebebiyet vermek istemediğini söyleyen Doğan K, "10 yıl muavinlik ve 2 yıldır da yolcu otobüsü şoförlüğü yapıyorum. Kazadan az önce otobüsün sağ ön lastiği patladı. Patlama sesini duydum ama direksiyon hakimiyetini kaybettim ve bariyerlere çarparak, sürüklenmeye başladık. Sonra araç devrildi." diye konuştu.

Doğan K, kazanın ardından çekiçle otobüsün camlarını kırarak yolcuları tahliye etmeye çalıştığını, ambulans, jandarma ve polis araçları geldiğinde de kendisini kaybettiğini anlattı.

Kazada yaralanan Kübra Yüksel (26) ise otobüs şoförüne en ağır cezanın verilmesini isteyerek, "Olay günü nişanlımla yolculuk yapıyordum. İkimizde de emniyet kemeri takılıydı. Bir anda otobüs bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı. Bariyer bir anda benim oturduğum koltuğa kadar gelip ağır yaralanmama neden oldu." dedi.

Yüksel, 26 gün yoğun bakımda kaldığını ve 3 defa ameliyat geçirdiğini dile getirerek, "3 aydır tedavim sürüyor. Tekerlekli sandalyeye şu an mahkumum. Önümüzdeki günlerde bir ameliyat daha geçireceğim. Bu sürücü hayatımı kararttı. Sürücünün en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan K'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi ve eksik hususların giderilmesi için erteledi.

OLAY

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Doğan K. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 819 plakalı yolcu otobüsü, Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilmiş, kazada yolculardan Ayşe Özdemir (69) ile Dursun (46) ve Kadriye Çakmak hayatını kaybetmiş, 32 kişi de yaralanmıştı.

Otobüs şoförü, jandarma ekiplerince ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

