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Bolu’da 3 marketi soyan hırsızlar her yerde aranıyor

BOLU HABERLERİ  | 17.02.2020 16:51 | Son Güncelleme

Bolu’da 3 farklı marketten 3 bin lira nakit para çalan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.Olay, gece saatlerinde Tabaklar ve Sümer mahallelerinde meydana geldi.

Bolu’da 3 marketi soyan hırsızlar her yerde aranıyor

Bolu’da 3 farklı marketten 3 bin lira nakit para çalan hırsızları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, gece saatlerinde Tabaklar ve Sümer mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 farklı iş yerinin camlarını kırılarak hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği marketlere giden ekipler, yaptıkları incelemede market içindeki ürünlere dokunulmadığı ancak kasalarda bulunan toplam 3 bin liranın çalındığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketlerden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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