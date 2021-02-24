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Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu

24.02.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu

Bolu’da korona virüs 1’inci doz aşısını yaptıran Vali Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar ilimizde 1.

Bolu’da korona virüs 1’inci doz aşısını yaptıran Vali Ahmet Ümit, "Şimdiye kadar ilimizde 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 bin kişiden fazla vatandaşımız aşı oldu” dedi.
Bolu Valisi Ahmet Ümit, korona virüs ilk doz aşısını yaptırmak için geçtiğimiz hafta MHRS’den randevu aldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever’le birlikte aşısını yaptırdı.
Bolu’da aşı çalışmalarının Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu aşı takvimi kapsamında yürütüldüğünü belirten Vali Ümit, sırası gelen vatandaşlara aşıyı yaptırmaları konusunda çağrıda bulundu. Vali Ümit, “Tüm hastanelerimizde, aile hekimliklerimizde ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde oluşturulan toplam 180 aşı odasında çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 85 yaş üstü vatandaşlarımız ve Evde Sağlık Sistemine kayıtlı hastalarımızın evlerinde aşılanabilmesi için 45 mobil aşı ekibimizle aşılama çalışmalarımız sürüyor. Sağlık Bakanlığımızca belirlenen öncelik sırasına uygun olarak sırası gelen vatandaşlarımız, MHRS web, MHRS mobil, ALO 182 veya e-Nabız üzerinden veya doğrudan kendisine en yakın sağlık kurumundan 1 gün önce randevu alarak aşılarını olabileceklerdir. Şimdiye kadar ilimizde 1. ve 2. doz aşı olmak üzere toplam 37 binden fazla vatandaşımız aşı oldu. Bolu olarak aşı uygulamasında en iyi illerden birisiyiz" ifadelerini kullandı.

Bolu’da 37 bin kişi korona virüs aşısı oldu

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