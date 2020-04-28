YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da, 4 bin 200 adet kuru gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı

Bolu’da, 4 bin 200 adet kuru gıda paketi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı

BOLU HABERLERİ  | 28.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Bolu’da, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 6 bin 400 kuru gıda paketinin 4 bin 200 tanesi sahiplerine ulaşırken, 2 bin 200 tanesinin dağıtımı devam ediyor.Bolu Valiliği koordinesinde ihtiyaç sahibi aileler için yardımlar devam ediyor.

Bolu’da, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan 6 bin 400 kuru gıda paketinin 4 bin 200 tanesi sahiplerine ulaşırken, 2 bin 200 tanesinin dağıtımı devam ediyor.
Bolu Valiliği koordinesinde ihtiyaç sahibi aileler için yardımlar devam ediyor. Ramazan ayı için Bolu Valiliği tarafından hazırlatılan 6 bin 400 kuru gıda paketinin 4 bin 200 tanesi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Kalan 2 bin 200 tane kolinin ise dağıtımı devam ediyor.
“Hiç kimse kimsesiz değil”
Yapılan yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, “Ramazan Ayı nedeniyle çok güzel çalışmalar oldu ve olmaya devam ediyor. Bugün Kızılay’ın iş insanlarımız ve esnafla işbirliği içerisinde planlamış olduğu gönüllü öğretmenlerimizin de dağıtımını yaptığı 600’ün üzerinde kişiye yemek çıkartıyoruz. Bu sene ramazan faaliyetlerimizi korona virüs ile mücadele eksenine uygun olarak şekillendirmek durumunda kaldık. Bu çerçevede yardımlar öncelikle, prensip olarak kuru gıda yardımı şeklinde planlandı. Bugüne kadar 6 bin 400 paket hazırlandı. Bunun 4 bin 200 tanesi dağıtıldı. 2 bin 200 tanesi dağıtılmaya devam ediyor. Bundan sonra da devam edeceğiz. İlimizde hiç kimse kimsesiz değil, kimse ekmeksiz aşsız da olmayacak. Bu konuda kimsenin tereddüdü olmasın. İhtiyacı olan vatandaşlarımız doğrudan telefonla yada Valilik internet sitesi vasıtasıyla Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza müracaat edilebilir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü Metroda korku dolu anlar! Bayılıp raylara düştü
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

2016’dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi jandarmadan kaçamadı

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Adapazarı’ndaki iş yerleri 13.00 ile 18.00 arası satış yapacak

Protein deposu ’atom’

Protein deposu ’atom’

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

Aydın’da polis ekipleri, ağılda bulunmayan 210 adet koyun için alarma geçti

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

(Özel) Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: “Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olur”

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Kars’ta Şahinlerin ölüm nedenleri araştırılıyor

Bolu Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:12
Sabah
05:49
Öğle
12:56
İkindi
16:45
Akşam
19:53
Yatsı
21:23

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Bahçelievler Eczanesi
Merkez
Köroğlu Eczanesi
Merkez
Esentepe Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

BAE'den getirilen Türk vatandaşları Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

Bolu Belediyesi’nden 4 bin 750 aileye gıda yardımı

Kabuksuz Kabak Çekirdeği Patatese Alternatif Ürün Oldu

Kabuksuz Kabak Çekirdeği Patatese Alternatif Ürün Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.