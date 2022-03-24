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Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

24.03.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Bolu'da otomobilinde 4 kilo 700 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden otomobille İstanbul'a uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Anadolu Otoyolu'nda uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği Sezar'la yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 7 parça halinde 4 kilo 700 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Mehmet D. (41), işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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