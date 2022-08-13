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Bolu'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

13.08.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Bolu'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı, 1 kişinin darbedildiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, Atatürk Orman Parkı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu A.A, yabancı uyruklu A.H.H, A.A. ve S.A’yı bıçakla yaraladı, olayda M.E. de darbedildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi taburcu edildi, ikisinin tedavisi devam ediyor.

Şüpheli A.A. ile kavgaya karıştıkları gerekçesiyle M.A, Ş.T. ve Ş.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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suriye Bolu bıçak köroğlu

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