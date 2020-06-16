Bolu’da, 5 yıl hapis cezası olan şahıs GBT sorgusunda yakalandı

Bolu’da, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs narkotik ekiplerinin uygulamasında yapılan GBT sorgusunda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada şüpheli görülen Mustafa Demir (36) isimli şahıs üzerinde Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan taramada Demir’in uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Demir ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

