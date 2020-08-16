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Bolu'da 500 arama kurtarma teknisyeninin katıldığı deprem tatbikatı tamamlandı

BOLU HABERLERİ  | 16.08.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bolu'da 500 arama kurtarma teknisyeninin katıldığı deprem tatbikatı tamamlandı

Bolu'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle yapılan tatbikat sona erdi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce gerçekleştirilen ve 45 ilden 500 arama kurtarma teknisyeninin katıldığı tatbikat, dün sabah saatlerinde başladı.

İHH Afet Yönetim Komisyonuna bağlı İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, 3. Ulusal Tatbikatını Bolu-Aladağlar mevkisinde gerçekleştirdi.

Aladağlar'da konuşlanan ekipler, istasyonlarda, belirlenen senaryolar doğrultusunda arama ve kurtarma çalışması yaptı.

Tatbikatla ekiplerin gelişimini artırmak ve afet yönetim alanında daha etkin olabilmeleri amaçlanıyor.

Tatbikata 45 ilden 500 arama kurtarma teknisyeni katılım sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halka açık olmayan ve şehirden uzak bir alanda gerçekleştirilen tatbikatta, İHH arama kurtarma köpekleri "Altar" ve "Wolter" de yer aldı.

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ile diğer İHH yetkililerinin yönettiği tatbikatta, AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı ve Bolu Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de hazır bulundu.

Beyrut'taki liman patlamasına müdahale eden ilk arama kurtarma ekibi ile geçen yıl Musul'da meydana gelen feribot faciasında arama kurtarma görevi yürüten ekipler de tatbikata gözlemci olarak dahil oldu.

Gelecek yıllarda salgının etkisinin azalmasıyla daha fazla ülkeden gözlemcinin davet edilmesi planlanıyor.

Tatbikat, değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.

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