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Bolu’da 584 kişi ehliyetle kimliğini birleştirdi

BOLU HABERLERİ  | 06.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Bolu’da İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında 584 kişi kimlik kartına sürücü belgesini yükletti.Bolu’da, İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında Nüfus Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar ehliyetlerini kimlik kartlarına yükletmeye başladı.

Bolu’da 584 kişi ehliyetle kimliğini birleştirdi

Bolu’da İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında 584 kişi kimlik kartına sürücü belgesini yükletti.
Bolu’da, İçişleri Bakanlığının "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında Nüfus Müdürlüğü’ne gelen vatandaşlar ehliyetlerini kimlik kartlarına yükletmeye başladı. Projeyi yerinde görmek için Nüfus Müdürlüğü’ne giden Vali Ahmet Ümit, işlemlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ümit daha sonra boş bir bankoya geçerek ehliyetiyle nüfus cüzdanını birleştirdi.
Vali Ümit, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Önemli bir kolaylaştırma oluyor. Kimlik kartına ehliyetler yükleniyor. Yani dijital ortamda ehliyetlerimizi kimlik kartımıza yüklemek suretiyle, ehliyetimizi kimlik kartı üzerinde taşıyacağız. Başka bir ifade ile ehliyetlerin bundan sonra üzerimizde taşınması gerekmeyecek. Kısacası üzerimizde bir evrak daha az taşımış olacağız. İlimiz genelinde 584 kişi ehliyetlerini kimliklerine yüklemiş. Bu işlemi yapabilmek için mutlaka randevu almak lazım. Randevudan sonra işlem çok kısa. Bundan sonra kimliğinizi gösterdiğinizde ehliyetinizi de göstermiş olacaksınız. Bu işlemler tamamen ücretsiz. Çok kıymetli ve ücretsiz bir hizmet" dedi.

Bolu’da 584 kişi ehliyetle kimliğini birleştirdi

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