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Bolu’da 7 bin 461 kişi korona virüs aşısı oldu

24.01.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Bolu’da 7 bin 461 kişi korona virüs aşısı oldu

Bolu’da korona virüse karşı yapılan aşılama çalışmasında 7 bin 461 kişi ’CoronaVac’ aşısının ilk dozunu yaptırdı.Korona virüsle mücadele kapsamında 14 Ocak tarihinde yapılmaya başlanılan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülke genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.

Bolu’da korona virüse karşı yapılan aşılama çalışmasında 7 bin 461 kişi ’CoronaVac’ aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 14 Ocak tarihinde yapılmaya başlanılan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülke genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısını 13 Ocak’ta yaptıran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde yapılan aşılamaların rakamlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca’nın paylaştığı rakamlara göre, aşılama çalışması kapsamında Bolu’da öncelikli sağlık çalışanları olmak üzere bugüne kadar toplam 7 bin 461 kişi aşı yaptırdı.

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