Bolu'da 96 yaşındaki "Abdullah dede" koronavirüsü yendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 96 yaşındaki Abdullah Çetin, hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kaygana Mahallesi'nde oğlu İlhami Çetin ile yaşayan Abdullah Çetin, ağrı, halsizlik ve bilinç kaybı şikayetleri üzerine götürüldüğü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kovid-19 teşhisi konulan Çetin, tedavi altına alındı. 3 doz aşısı bulunan Çetin, tedavinin ardından koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu edildi.

Sağlık durumu iyi olan Çetin, AA muhabirine, hastaneden eve geldiğini, herhangi bir ağrısının olmadığını söyledi. Tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Çetin, herkesi aşı olmaya davet etti.

İlhami Çetin ise ilk etapta babasının soğuk havalar nedeniyle üşütmüş olabileceğini düşündüklerini ancak Kovid-19'a yakalandığının anlaşıldığını söyleyerek, salgınla mücadelede aşının önemine işaret etti.

Çetin, babasının 3 doz aşısı sayesinde hastalığı kolay atlattığını vurguladı.

