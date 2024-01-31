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Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

İHA İHA
31.01.2024 08:29 | Son Güncelleme:
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Bolu’da akşam saatlerinde At Yaylası’ndan şehir merkezine yiyecek aramaya inen yılkı atları görüntülendi.

Bolu’da aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Boş arsada bulunan silaj paketlerini yerken görüntülenen atlar için Bolu Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bolu merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası’nın meşhur yılkı atları şehir merkezine indi. Ormanlık alandan Kürkçüler Mahallesi’ne inen vahşi atlar, çevrede yiyecek aradı. Araçların geçtiği yolun ortasında durarak yol kenarlarında yiyecek arayan atlar, bir süre sonra Kürkçüler Mahallesi’ndeki boş arsada bulunan silaj paketlerini fark etti. Yılkı atları, silaj paketlerini delerek içerisindeki mısır silajlarını yedi. Durum Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine saman ve buğday çuvalları ile gelen ekipler aç kalan yılkı atlarını besledi.

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