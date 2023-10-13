Bolu'da afet eğitimi "meydan"a taşındı

Bolu kent meydanında 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

AFAD İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Adımda Afetlerden Korunma" sloganıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abit Öztürk, afet farkındalığının önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine işaret eden Öztürk, afeti riskini azaltmanın ve bu konudaki eğitimlerin önemli olduğunu kaydetti.

AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, Türkiye'de oluşan afetlerin büyük çoğunluğunun deprem, sel, heyelan, çığ, kaya düşmesi ve endüstriyel kazalar olduğunu ifade etti.

Zamanında ve bilinçli müdahaleyle bu afetlerin yol açacağı kayıpların azaltılabileceğine dikkati çeken Çavuş, "Bu programda da önceliğimiz, toplumun geniş kesimine hitap etmek, afet eğitimini durağanlığından ve sınıf ortamından dışarı çıkararak kardeşlerimizi, öğrencilerimizi daha bilinçli hale getirmek, afetleri hatırlatmak ve unutulmasını önlemektir. Afet eğitimlerini meydanlarda gerçekleştirerek farkındalığı artırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı ise doğal afetlerin Türkiye'nin en büyük gerçeklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin birçok afet türünün yaşandığı bir ülke olduğunu anlatan Sarıcı, "Afetlere karşı tedbir almak, gelecek zararlara karşı korunmayı bilmek, insan olarak görevimizdir. Çok kez şahit oluyoruz ki afetlere hazırlıklı, yapılaşması sağlam, insanları bilinçli toplumlar afetlerin zararlarından en az etkilenen toplumlar olmaktadır. Bizim de en büyük hedefimiz; afetlere karşı daha bilinçli, eğitimli bir toplum oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, alanda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama kurtarma derneklerinin stantlarını gezdi.

Etkinlik kapsamında 5 katlı binanın çatısından yaralı kurtarma çalışması yapıldı. Kurtarma çalışmasını, öğrenciler ve protokol üyeleri merakla izledi.

Daha sonra afet konulu bilgilendirici oyun ve etkinlikler yapıldı.

