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Bolu'da alt geçitteki resimlerin boyayla kapatılması için başlatılan çalışmalar durduruldu

BOLU HABERLERİ  | 16.10.2020 05:41 | Son Güncelleme

Karayolları ekipleri, Bolu Belediyesinin Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin alt geçide yaptırdığı resimlerini izin alınmadığı ve Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle boyayla kapatmak için başlattıkları çalışmaları durdurdu - Bolu Valisi Ahmet Ümit: - "Bu görüntülerin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan Karayollarından izin alınarak yapılması gerekirken herhangi bir izin alınmadan yapıldığı ifade edildi bana" - "Bundan sonra resmi olarak ilgili kişilere yazılar yazılacaktır. Onlar da gereğini yapacaktır. Mevzuat neyse, Karayolları mevzuatı neyi gerektiriyorsa onu yapacaklardır"

Bolu Belediyesinin Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin alt geçide yaptırdığı resimlerinin izin alınmadığı ve Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle boyayla kapatılması için Karayolları ekiplerince başlatılan çalışmalar durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesince D-100 kara yolu-Anadolu Otoyolu Bolu batı kavşağına yapılan Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinin ve sözlerinin bulunduğu resimler, Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı olduğu ve izinsiz olduğu gerekçesiyle Karayolları ekiplerince boyanarak kapatılmaya başlandı.

Karayolları ekipleri, kütüphane resmini boyayla kapattıktan sonra kavşağın 4 girişinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk ile Bolu'nun manevi babası İzzet Baysal'ın resimlerinin olduğu bölümü kapatmaya başladı.

Bu esnada yoldan geçen kişi, siyasetçilerden Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ın resimlerinin boyayla kapatıldığını görerek belediye ve emniyet ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri, çalışmalarla ilgili bilgi aldıkları esnada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile bazı siyasi partilerin yetkilileri olay yerine geldi. Bazı kişiler, boyanmaması için resimlerin önünde dikilerek set çekti.

Karayolları ekipleri, çalışmaları durdurdu, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

- Vali Ümit olay yerinde inceleme yaptı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olay yerine gelerek yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere, kavşaktaki duvarlara Türk siyasi tarihinin ve Bolu'nun önemli şahsiyetlerinin resimlerinin yapıldığını ve sözlerinin yer aldığını belirterek, "Bu görüntülerin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kurum olan Karayollarından izin alınarak yapılması gerekirken herhangi bir izin alınmadan yapıldığı ifade edildi bana. Gerekçe de duvarlardaki bu resimlerin kara yolu güvenliğini tehlikeye düşürdüğü şeklinde ifade edildi." diye konuştu.

Duvarlarda resimleri bulunan kişilerin hepsinin sevilen şahsiyetler olduğuna dikkati çeken Ümit, şunları dile getirdi:

"Geçerken sürücülerin dikkatini çekmek suretiyle trafik kazasına sebep olabileceği değerlendirilerek Karayolları yetkilileri tarafından bu izinsiz görüntülerin duvarlardan kaldırılması yönünde talimat verildiğini öğrendik. Bu çerçevede Karayolları ekipleri, çalışma başlattı ama şimdi bu saat itibarıyla bu çalışmayı durduracağız. Konunun gerekli ve ilgili kurumlar tarafından gerekli işlemler yapılmak suretiyle çözülmesi yoluna gideceğiz. Dolayısıyla şu anda büyütülecek herhangi bir sorun yok."

Ümit, Karayolları ekiplerince resimlerin kaldırılmasıyla ilgili belediyeye bilgi verilmediğini belirterek, "Çünkü belediye, zaten izinsiz olarak bunları yaptı. Normal şartlarda belediyeye yasal müeyyide uygulanması gerekirken 'Kendi işimizi kendimiz yapalım.' şeklinde düşünülmüş. Normalde yapan tarafından kaldırılması gerekirken Karayolları ekipleri, kendi elemanları tarafından kaldırılmasının uygun olduğunu düşünmüşler ama madem ki böyle bir yanlış anlaşılma var, prosedür neyse ona göre hareket etmek üzere duruma el koyduk ve çalışmayı durduruyoruz. Yarından itibaren ilgili kurumlar gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, neden ilk önce Alparslan Türkeş ile Necmettin Erbakan'ın resimlerinin kapatıldığını sorması üzerine Ümit, şunları söyledi:

"Biz bu duvarlarda bulunan şahsiyetlerin isimlerini, resimlerini, sözlerini biliyoruz. Hepsi kamuoyumuz tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen zevat. Dolayısıyla bu kişilere karşı hiç kimsenin bir art niyeti, antipatisi olamaz. Bazıları alındıysa eğer hepsi alınmak üzere bunlar sıradan başlanmıştır. Bir kısmı alınmış, öbürleri alınmamış, öbürleri de alınacaktır. Zaten bu konunun kararını verecek olan Karayolları yetkilileridir. Bundan sonra resmi olarak ilgili kişilere yazılar yazılacaktır. Onlar da gereğini yapacaktır. Mevzuat neyse, Karayolları mevzuatı neyi gerektiriyorsa onu yapacaklardır."

Ümit, kara yollarının kenarlarında sürücülerin dikkatini çekecek herhangi bir tabela, reklam, isim, resim ve benzeri şeylerin ilgili kurumdan izin alınarak yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Mevzuatın gereği budur. Her şey resmi olarak yapılacaktır ve herkese açık olacaktır. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Hiç kimsenin kanunun, mevzuatın dışında bir iş yapması mümkün değil. Yaparsa da sonucuna katlanır. Konu gayet açık." şeklinde konuştu.

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