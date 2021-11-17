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Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17.11.2021 06:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bolu'daki bir otelde ara tatil kampı yapan 60 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Ara tatil dönemini değerlendirmek için Ankara ve İstanbul'dan Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp yapan 60 öğrencide akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti başladı.

Durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildiren öğrenciler, otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öğrencilerin yaşadığı şikayetlerin kaynağının belirlenmesi için otelin yemeklerinden numune alındığı öğrenildi.

Bolu'da ara tatil kampı yapan 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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