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Bolu'da aracın çarptığı ayı yavrusu öldü

16.09.2021 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da aracın çarptığı ayı yavrusu öldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde aracın çarptığı ayı yavrusu öldü.

D-100 kara yolu kenarında yaralı ayı yavrusu gören sürücüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kent merkezinden veteriner hekimle bölgeye hareket eden ekipler, ayının öldüğünü belirledi.

Ayı, ekiplerce bölgeden kaldırıldı.

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