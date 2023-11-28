YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Bolu’da aracın çarptığı geyik yaralandı

Bolu’da aracın çarptığı geyik yaralandı

28.11.2023 07:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralı geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Bolu’da aracın çarptığı geyik yaralandı

Kaza, Mudurnu ilçesinin girişinde bulunan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi istikametinde seyreden Ali Özsoy idaresindeki 14 LE 374 plakalı minibüs, önüne çıkan geyiğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün manevra yaptığı yöne doğru kaçan geyiğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan geyik, ormanlık alana girerek çalılıklar arasında kaldı. Ali Özsoy aracından inerek, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bir geyiğe çarptığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Geyiğin yerden kalkamadığını fark eden polis ekipleri, olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen DKMP ekipleri tarafından yaralı geyik tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçta ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı anlatan sürücü Ali Özsoy, “Bolu’dan gelmekteydim, aniden yolda geyiği gördüm. Çok kaçtım fakat kurtaramadım. Geyikte yaralandı. Geyiği yoldan 1 kilometre uzaklıkta çalıların arasında oturur vaziyette bulduk” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altıntaş’ta sahte alkol operasyonuAltıntaş’ta sahte alkol operasyonu
Tır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandıTır dorsesinin altında sıkışan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Elektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 kişi hastanelik olduElektrikli battaniyeden çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 28 Kasım Salı

İmsak
06:18
Sabah
07:47
Öğle
12:46
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Bolu Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Salı

Zeynep eczanesi
Merkez
Yeni eczanesi
Gerede
Mudurnu eczanesi
Mudurnu
Ayçiçegi eczanesi
Yenicaga
Özcan eczanesi
Merkez
Kaya eczanesi
Goynuk
Isin eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Dünya onu golf arabasındaki görüntüsüyle tanımıştı

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Sarhoş damat düğünde katliam yarattı: 4 ölü, 1 yaralı

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.