Bolu'da ATV tipi arazi aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Bolu'da ATV tipi arazi aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çele Gölcük köyünde yokuştan inen Tahir Öztemel (79) idaresindeki ATV tipi arazi aracı, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Öztemel, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Seher Öztemel yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tahir Öztemel'in cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.